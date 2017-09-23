ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ

23.09.2017 07:48

Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Это не террористический акт, на мой взгляд. Это безалаберность, глупость. Конечно, правовую оценку даст военная прокуратура. Но таких последствий, которые были в других местах, на сегодняшний день нет, так как сработали достаточно быстро и оперативно", - сказал он.

Жебривский добавил: "Это, в первую очередь, вопрос в том, что фермеры сжигают остатки и пока проверки запрещены. ДСНС каждый понедельник у меня на совещании, он говорит, что дайте мне возможность проверять, дайте мне возможность в том числе наказывать тех, кто делает вот такие вещи".

Источник: www.5.ua