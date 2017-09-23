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СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ
Ленинский районный суд Харькова на заседании 21 сентября рассматривал показания защиты в деле по обвинению экс-мэра Славянска Нели Штепы в сепаратизме. Об этом говорится в сюжете «Общественного ТВ Донбасса».
Как сообщили свидетели, находясь в плену у боевиков «ДНР» весной 2014 года Штепа не имела возможности давать указания и пользоваться мобильным телефоном, а все распоряжение об управлении города давал Вячеслав Пономарев, называющий себя «народным мэром». Мачеха Штепы Алла Литвин в комментарии корреспонденту ОТВД также рассказала об избиениях ее падчерицы во время заключения.
Квартальная микрорайона «Северный» Любовь Чернявская рассказала, что видела, как Штепа ходила снимать российский флаг со здания горсовета Славянска после захвата сепаратистами.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, суд, освобождение, Неля Штепа, радикалы
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