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В Донецке взорвали "Ташкента"
23.09.2017 13:30
В "силовых ведомствах" так называемой "ДНР" заявляют, что в оккупированном Донецке было совершено покушение на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (Ташкента)., передает ТСН.
"Было два взрыва, совершено покушение на "министра доходов и сборов ДНР" Тимофеева. Он в критическом состоянии", - сообщил источник.
В свою очередь, в так называемом "министерстве" подтвердили, что их "глава" пострадал во время взрыва автомобиля. Отмечается, что Тимофееву оказали медицинскую помощь и с ним все впорядке. Также на сайте боевиков сообщается, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек.
Взрывы прогремели в центральной части города в районе проспекта Мира. Их было два и слышали их около 8:30 утра.
Теги: Донецк, Донбасс, Ташкент, взрыв, покушение
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