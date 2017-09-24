Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе

24.09.2017 19:08

Полиция усилила меры безопасности в Мариуполе, где начнется футбольный матч Премьер-Лиги Украины, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, сегодня у стадиона «Ильичевец» проходит инструктаж всех подразделений, задействованных для обеспечения публичного порядка во время проведения матча между командами Донецкой и Кировоградской областей «Мариуполь – Александрия».

«На матче ожидается более 8 тысяч зрителей. Полицейские возьмут под контроль весь район, а перед началом игры стадион и территорию вокруг него тщательно осмотрят кинологи и взрывотехники. О безопасности болельщиков сегодня будут заботиться более 200 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», - сказано в сообщении.

На входе к стадиону «Ильичевец» полиция организует тщательный пропускной контроль во избежание появления запрещенных предметов в фан-зоне. Также в парке им. Петровского будут патрулировать пешие наряды полиции. Дополнительно на улицы Кальмиусского района выйдут экипажи патрульных и три группы быстрого реагирования.

Ситуацию во время игры в режиме он-лайн будут отслеживать в Едином аналитическом сервисном центре ГУНП в Донецкой области с помощью «умных камер».