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Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе
Полиция усилила меры безопасности в Мариуполе, где начнется футбольный матч Премьер-Лиги Украины, передает MRPL.CITY.
Как сообщает пресс-служба правоохранителей, сегодня у стадиона «Ильичевец» проходит инструктаж всех подразделений, задействованных для обеспечения публичного порядка во время проведения матча между командами Донецкой и Кировоградской областей «Мариуполь – Александрия».
«На матче ожидается более 8 тысяч зрителей. Полицейские возьмут под контроль весь район, а перед началом игры стадион и территорию вокруг него тщательно осмотрят кинологи и взрывотехники. О безопасности болельщиков сегодня будут заботиться более 200 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», - сказано в сообщении.
На входе к стадиону «Ильичевец» полиция организует тщательный пропускной контроль во избежание появления запрещенных предметов в фан-зоне. Также в парке им. Петровского будут патрулировать пешие наряды полиции. Дополнительно на улицы Кальмиусского района выйдут экипажи патрульных и три группы быстрого реагирования.
Ситуацию во время игры в режиме он-лайн будут отслеживать в Едином аналитическом сервисном центре ГУНП в Донецкой области с помощью «умных камер».
Теги: Донбасс, Мариуполь, матч, болельщик, полицейский
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