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Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу

24.09.2017 21:05
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Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу

Уряд України має розробити план поліпшення життя населення тимчасово окупованих територій Донбасу для того, щоби люди, які там мешкають, відчували себе частиною України. Таку пораду офіційному Києву дала екс-держсекретар США Кондоліза Райс.

«Мінський формат показав, що вже давно працює неефективно. Сьогодні США і країни Європейського союзу ведуть пошук рішення, що покращить Мінські угоди, наповнять їх реальним значенням», – зазначила американський екс-держсекретар.

За її словами, Києву необхідно знайти механізми, здатні стабілізувати ситуацію, і при цьому не втратити «політичних перспектив».

«Ми повинні зробити крок назад і зрозуміти, що є необхідними елементами для стабільності на сході України», – зазначила Райс.

Екс-глава Держдепу підкреслила, що українці в зоні АТО і в окупованих районах не повинні відчувати себе відірваними від держави.

Як відомо, Рада національної безпеки та оборони України підготувала проект закону про деокупацію Донбасу. Як зазначив секретар РНБО Олександр Турчинов, документ ще потребує додаткових консультацій зі стратегічними партнерами України.

Источник: www.infa.ua



Теги: США, Донбасс, жизнь, Кондолиза Райс, механизм, стабилизация
 
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