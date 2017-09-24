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КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ

24.09.2017 08:47
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КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ

Несколько подконтрольных «ДНР» телеканалов вечером выпустили сюжеты с «министром доходов и сборов» Александром Тимофеевым, на которого утром, по сообщениям местных СМИ, было совершено покушение.

Так, на каналах «Оплот» и «Первом республиканском» вышли сюжеты с Тимофеевым о тепличном хозяйстве в Донецке. Эти каналы датировали видео сегодняшним днем.

В сюжете «Первого республиканского» выращивание овощей при «ДНР» связали с покушением на Тимофеева.

«Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства... Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства», – сказано в сюжете. Утверждается, что Тимофеева пыталась убить «диверсионная группа, подконтрольная Киеву».

В конце обеих сюжетов о теплицах «министр» прокомментировал информацию о покушении на него. Тимофеев обвинил в случившемся украинсую сторону.

Источник: novosti.dn.ua

 



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, овощи, покушение, ДНР
 
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