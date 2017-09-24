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На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным
В Покровске пытались передать наркотики в исправительную колонию. Об этом сообщает полиция Донетчины.
Обычная, на первый взгляд, посылка для осужденного исправительной колонии оказалась «с сюрпризом». Внутри бутылок с шампунем находились свертки с измельченной запрещенным веществом.
Сумку с вещами привез 23-летнему мужчине, что уже отбывает наказание, отец. Однако последний говорит, что о начинке средства гигиены ничего не знал. По его словам, часть вещей была передана еще одним родственником.
Сейчас правоохранителям предстоит установить конкретное лицо, которое подготовило посылку и пыталось нарушить правила отбывания наказания в исправительной колонии.
С изъятым веществом работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ст.309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, наркотики, сумка, осужденный, вещи, Покровск (Красноармейск)
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