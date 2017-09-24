Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО

24.09.2017 21:47

Часто доводиться зустрічати скарги людей, у яких на лінії розмежування відбирают ті або інші речі, продукти тощо. Мало хто знає, що існує спеціальний наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО, який регламентує ці речі. Якщо ВПЛ доводиться перетинати межу між ОРДЛО та неокупованою частиною України, варто пам'ятати про цей перелік для фізичних осіб, який тільки-но набув чинності.

Ось наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО №39 “Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення”. Наводимо перелік що і у якому обсязі можуть перевозити через лінію розмежування фізичні особи.

Обсяги. У ручній поклажі та у супроводжуваному багажі можна перевозити товари із Переліку, сумарна вартість яких не перевищує 10 000 гривень, а сумарна вага – не більше 75 кг на одну особу. Це правило не розповсюджується на особисті речі та підакцизні товари. Їх обсяги визначено окремо.

До затверджених товарів входять:

Харчові продукти: пшеничне та житнє борошно, хлібобулочні та макаронні вироби, крупи, яловичина, свинина, сало, м'ясо птиці, риба та морепродукти, ковбаси, напівфабрикати, молоко, сметана, м'які та тверді сири, масло, курячі яйця, цукор, соняшникова олія, сіль, прянощі, овочі, фрукти, кондитерські вироби, діабетичні товари харчового призначення.

Непродовольчі товари: побутова хімія, письмове та канцелярське приладдя, друкована продукція, товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби, одяг, білизна, взуття та інша галантерея, дрібна побутова техніка, лікарські засоби, визначенні Законом України "Про лікарські засоби" - не більше п'яти упаковок або п'яти одиниць кожного найменування. А також вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом.

Підакцизні товари:

•200 сигарет, 250 грамів тютюну, або ці вироби загальною вагою не більше 250 грамів;

•5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних алкогольних напоїв.

Особисті речі:

• товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї людини на період поїздки;

•одяг, білизна, взуття, що призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

•особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, на особі в обґрунтованій кількості;

•не більше 3 платіжних карток;

•один фотоапарат, одна кіно або відеокамера разом з обґрунтованою кількістю додаткового приладдя;

•не більше 2 переносних музичних інструментів;

• один переносний звуковідтворювальний пристрій - магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо - та обґрунтована кількість плівок, платівок, дисків;

•один переносний радіоприймач;

•не більше 2 мобільних телефонів;

•один телевізор;

•переносний персональний комп'ютер - не більше одної одиниці і периферійне обладнання та приладдя до нього;

•не більше 3 флеш-карт;

•не більше двох калькуляторів, електронних книжок;

• дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають лінію зіткнення разом із громадянином, а у разі відсутності дітей - не більше однієї одиниці;

•одна інвалідна коляска на кожну особу з інвалідністю, а у разі відсутності особи з інвалідністю - не більше однієї одиниці;

• індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

•лікарські засоби у кількості, що не перевищує двох упаковок кожного найменування на одну особу;

•один годинник;

•0,5 літра туалетної води та 100 грамів парфумів;

• спортивне спорядження - велосипед, рибальська вудка, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;

• власні речі з ознаками користування: меблі, посуд, кухонне приладдя, постіль та постільна білизна, книги, зошити, канцелярське приладдя, килими, картини, освітлювальні прилади, інструменти, дитячі іграшки, в разі переїзду особи на проживання з неконтрольованої території на контрольовану територію.

Источник: infokava.com