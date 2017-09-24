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Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает "Укринформ".
"Первое, что мы получили от визита Петра Порошенко в Торонто - это стратегическая поддержка со стороны одной из самых влиятельных стран мира. Канада в следующем году будет председательствовать в Большой семерке и для нас очень важно было перед началом председательства согласовать определенные позиции, обеспечить, чтобы украинский вопрос был в повестке дня G7", - сказал Елисеев.
Он добавил, что для Украины также очень важной была поддержка миром украинских инициатив в вопросе развертывании на Донбассе миротворческой миссии ООН.
"Теперь, после визита президента в США и Канаду, можно утверждать: если ранее вопрос размещения миротворческой миссии был лишь инициативой Украины, то сегодня это инициатива всего цивилизованного демократического мира", - отметил замглавы АП.
Елисеев добавил, что Украина получила от Канады "заверения в поддержке этой идеи".
Теги: Украина, Донбасс, Торонто, Порошенко, миротворцы
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