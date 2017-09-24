Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе

24.09.2017 17:28

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает "Укринформ".

"Первое, что мы получили от визита Петра Порошенко в Торонто - это стратегическая поддержка со стороны одной из самых влиятельных стран мира. Канада в следующем году будет председательствовать в Большой семерке и для нас очень важно было перед началом председательства согласовать определенные позиции, обеспечить, чтобы украинский вопрос был в повестке дня G7", - сказал Елисеев.

Он добавил, что для Украины также очень важной была поддержка миром украинских инициатив в вопросе развертывании на Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Теперь, после визита президента в США и Канаду, можно утверждать: если ранее вопрос размещения миротворческой миссии был лишь инициативой Украины, то сегодня это инициатива всего цивилизованного демократического мира", - отметил замглавы АП.

Елисеев добавил, что Украина получила от Канады "заверения в поддержке этой идеи".