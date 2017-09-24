В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков

24.09.2017 22:16

Боевики из так называемой "Донецкой народной республики" не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию н.п. Седово.

"Вооруженные члены "ДНР" не позволили наблюдателям войти в поселок, утверждая, что Седово является запретной зоной", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, что в настоящий момент поселок Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя) контролируется российско-террористическими войсками.

Источник: gogetnews.info