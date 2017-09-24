Главная / Новости / Донецкая область / В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков
Последние новости раздела
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках12:04
- КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ08:47
- Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма 19:28
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков
24.09.2017 22:16
Боевики из так называемой "Донецкой народной республики" не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию н.п. Седово.
"Вооруженные члены "ДНР" не позволили наблюдателям войти в поселок, утверждая, что Седово является запретной зоной", - говорится в отчете ОБСЕ.
Напомним, что в настоящий момент поселок Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя) контролируется российско-террористическими войсками.
Источник: gogetnews.info
Теги: Донбасс, Седово, ОБСЕ, боевики, нарушения
Читайте также:
- Боевики отгребли, а Россия "спалилась" в ОБСЕ
- Кошмары и цирк в Зайцево
- Извлечение тел украинских бойцов началось сегодня в старом терминале аэропорта
- В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе
- Трехсторонняя контактная группа потребовала от боевиков "ЛНР" не препятствовать работе миссии ОБСЕ
- Миссия ОБСЕ не может инспектировать все районы из-за минирования дорог
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках12:04
- Водительские права в Луганске: заоблачные цены и обучение по украинским правилам09:04
- КАНАЛЫ «ДНР» ПОКАЗАЛИ НЕВРЕДИМОГО «МИНИСТРА» ТИМОФЕЕВА. ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО СВЯЗАЛИ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ОВОЩЕЙ08:47
- Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма 19:28
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Сколько зарабатывают украинцы в Польше20:49
- Минфин: На субсидии в этом году всего будет выделено 62 млрд грн20:25
- Умовний термін кримському журналісту окупанти будь-якої миті можуть змінити на реальний 20:04
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям19:46
- Ученые сделали невероятное открытие о динозаврах19:21
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- 6 способов избавиться от осенней депрессии21:22
- Соль: 7 фактов о самой главной специи16:30
- Почему нельзя пользоваться одноразовой бритвой14:22
- "Умоляю вернуть мне сына". На что надеются матери пленных бойцов, круглосуточно дежуря под Радой12:21
- ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НОГТИ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ10:23
- 130 лет назад появились первые грампластинки: путь от роскоши до роскоши10:09
- Как поддерживать здоровый вес? 7 эффективных стратегий09:55
- Корейське диво й українське НЕ дивно08:43
- Нервы под контролем. 8 советов на случай, если вы о чём-то тревожитесь08:28
- Почему в американской школе дети чувствуют себя счастливыми и готовы покорять мир: 10 причин08:08
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- Лето не уходит: синоптик сообщила о серьезном потеплении в Украине
- Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево