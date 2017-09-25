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Архив - Донецкая область

2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК

25.09.2017 14:43
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Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск жителя Песок (Донецкая обл.) Игоря Лошадкина к государству Украина и постановил взыскать почти 2 млн грн материального и морального ущерба, причиненного в результате проведения АТО. Соответствующее решение принято 18 сентября, пишет «Главком».

Государственный бюджет должен возместить Лошадкину 1,8 млн грн за поврежденный дом на ул. Олимпийской в ​​поселке Пески. Суд считает, что истец понес материальные потери в результате террористического акта.

Кроме этого, суд обязал выплатить Лошадкину 10 тыс. грн за нанесенный моральный ущерб.

Напомним, житель Донбасса с декабря 2016 года судился с Кабинетом министров Украины, Государственной казначейской службой Украины, Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Главным управлением Национальной гвардии Украины.

По данным СМИ, семья Игоря и Елены Лошадкиных летом 2015 года подала иск против России и Украины в Европейский суд по правам человека. Как пояснили истцы, «с Россией судятся, потому что она разрушила их дом и жизнь, а с Украиной потому, что она ничего не делает для своих переселенцев».

 

Донбасс: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, дом, суд, моральный ущерб, АТО
 
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