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Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
Так зване “Міністерство зв’язку ДНР” дало завдання операторам телекомунікацій збирати відомості про активність користувачів в інтернеті
Про це йдеться в листі “міністра” Віктора Яценко.
“Рекомендуємо провести заходи щодо організації збору і зберігання облікових даних абонентів телекомунікаційної мережі, даних про їх сеанси виходу в мережу Інтернет, а також іншу інформацію, що дозволяє однозначно асоціювати запитувану IP-адресу з конкретною фізичною (юридичною) особою на певний момент часу”, – сказано в “документі”.
Нагадаємо, раніше сепаратисти провели перепис населення в ОРДЛО, посилаючись на дані «міграційної служби МВС» фейковий республік.
Як повідомляла Politeka, представник самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що бойовики не будуть розглядати пропозицію української сторони щодо обміну 88 полонених українців на злочинців, яких вимагають видати терористи з Донбасу.
Джерело: https://politeka.net с ссылкой на Цензор.нет
Теги: Донбасс, контроль, ДНР
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