Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков

25.09.2017 07:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков

Советник главы МВД Зоряк Шкиряк опроверг заявления боевиков ОРДО о якобы задержании 6 украинских разведчиков по подозрению в причастности к подрыву авто “министра доходов и сборов ДНР” Александра Тимофеева.

Об этом Шкиряк заявил 24 сентября.

Сообщение боевиков он назвал “очередным российско-сепаратистских фейком”.

“Бандиты продолжают позорную практику спецслужб РФ по назначению виновных. Это полный бред и сплошной информационный фейк.

Для оправдания своего прямого участия в попытке убийства возможного конкурента в результате внутренних разборок, главарь российско-террористической банды “ДНР” Захарченко и его приспешники прибегают к попыткам ввести всех в заблуждение”, – отметил советник главы МВД Украины.

Он также предположил, что задержанные лица “под пытками на камеры признают свою вину, причем привлечение актеров для этого спектакля вполне вероятно”.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, ловушка, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх