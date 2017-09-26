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"МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности

26.09.2017 10:12
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"МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности

В оккупированной Горловке самопровозглашенные власти продолжают зачистку сторонников “русского мира”. Арестован главный механик РМО авторемонтного завода Саня Кошка и Вова Камаз. В “МГБ ДНР” их подозревают в десятках краж. На странице паблика NovaGorlivka сообщается, что подельник этих сепаратистов Андрей Чуйко готовится бежать назад в Россию, передает “Диалог.UA”.

“Зачистка среди орков продолжается, арестованы главный механик РМО на авторемзаводе Саня Кошка и Вова Камаз, на низком старте дипломат (Чуйко Андрей, Краснодар). Наши каналы в МГБ говорят о 35 эпизодах (отжатые машины, разворовывание имущества воинской части 08803)..., на подходе еще задержания”, - сообщается в паблике.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Горловка, арест, сепаратисты, воровство, зачистка
 
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