"МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности

26.09.2017 10:12

В оккупированной Горловке самопровозглашенные власти продолжают зачистку сторонников “русского мира”. Арестован главный механик РМО авторемонтного завода Саня Кошка и Вова Камаз. В “МГБ ДНР” их подозревают в десятках краж. На странице паблика NovaGorlivka сообщается, что подельник этих сепаратистов Андрей Чуйко готовится бежать назад в Россию, передает “Диалог.UA”.

“Зачистка среди орков продолжается, арестованы главный механик РМО на авторемзаводе Саня Кошка и Вова Камаз, на низком старте дипломат (Чуйко Андрей, Краснодар). Наши каналы в МГБ говорят о 35 эпизодах (отжатые машины, разворовывание имущества воинской части 08803)..., на подходе еще задержания”, - сообщается в паблике.