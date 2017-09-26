На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение

26.09.2017 22:09

На протяжении сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, с утра боевики обстреливали из гранатометов шахту Бутовку, а после 15.00 под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении досталось Водяному, которое оккупанты обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

«Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. С полуночи потерь среди наших военнослужащих нет», — сообщили в пресс-центре штаба АТО, передали fakty.ua.