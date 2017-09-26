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Архив - Донецкая область

На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение

26.09.2017 22:09
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На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение

На протяжении сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, с утра боевики обстреливали из гранатометов шахту Бутовку, а после 15.00 под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Авдеевки.

На Мариупольском направлении досталось Водяному, которое оккупанты обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

«Во время двух обстрелов со стороны оккупантов бойцы АТО открывали огонь на поражение. С полуночи потерь среди наших военнослужащих нет», — сообщили в пресс-центре штаба АТО, передали fakty.ua.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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