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Архив - Донецкая область

Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе

26.09.2017 07:51
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Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе

Жители ОРДЛО смогут получить свои пенсии и осуществить другие необходимые финансовые операции на этой неделе возле украинских КПВВ "Майорск" и "Золотое" на линии разграничения.

Так, с 25по 29 сентября вдоль линии разграничения на Донбассе будут работать передвижные мобильные пункты«Ощадбанка», сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает 62.ua.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Ощадбанк, ДНР, пункт пропуска, КПВВ, пенсии
 
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