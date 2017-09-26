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Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
26.09.2017 07:51
Жители ОРДЛО смогут получить свои пенсии и осуществить другие необходимые финансовые операции на этой неделе возле украинских КПВВ "Майорск" и "Золотое" на линии разграничения.
Так, с 25по 29 сентября вдоль линии разграничения на Донбассе будут работать передвижные мобильные пункты«Ощадбанка», сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает 62.ua.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Ощадбанк, ДНР, пункт пропуска, КПВВ, пенсии
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