Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе

26.09.2017 07:51

Жители ОРДЛО смогут получить свои пенсии и осуществить другие необходимые финансовые операции на этой неделе возле украинских КПВВ "Майорск" и "Золотое" на линии разграничения.

Так, с 25по 29 сентября вдоль линии разграничения на Донбассе будут работать передвижные мобильные пункты«Ощадбанка», сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает 62.ua.