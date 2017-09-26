"Привет" от "братьев" из России: боевики атаковали мирную Марьинку - в Сети показали последствия разрушений

26.09.2017 15:19

Террористы подвергли обстрелу прифронтовую Марьинку в ночь на 26 сентября. По информации ГУ Нацполиции в Донецкой области, боевики не прекращали вооруженные провокации в отношении мирных жителей до самого утра. Самое большое количество "приветов" от "ихтамнетов" наблюдалось в районе бывшего интерната, сообщает "Диалог.UA".

Утром 26 сентября новых разрушений жилых домов не обнаружено. В полиции добавили, что боевики начали обстрел примерно в 16:20 25 сентября.

Пострадали улицы Прокофьева, Жовтнева и прилегающие к ним. За помощью к полицейским обратились жильцы 7 пострадавших от террористических атак домостроений. Все последствия обстрелов домов зафиксированы, мирным жителям оказана помощь в процедуре оформления документов на восстановление поврежденных участков домовладений.

В основном в домах разрушены окна, в некоторых вылетели стекла, повреждены крыши и внешние стены частных домов. Открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.