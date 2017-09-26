"Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети

26.09.2017 12:21

Бывший литературный комбат “ДНР” и советник главного донецкого террориста Захар Прилепин показал фото своей семьи, сделанные на оккупированной территории Донецкой области. В сопровождении охраны его супруга и дети посмотрели на достижения “русского мира”. В микроблоге Twitter российский наемник опубликовал фото семьи на фоне разрушенных обстрелами зданий, подписав “Солнечный Донбасс”, передает “Диалог.UA”.

Эти кадры прокомментировали пользователи Сети, заметив, что в “ДНР” давно развеялся оптимизм по поводу “независимой республики”. “Русский мир хвастается своими достижениями #Донецк”; “Солнечный и полностью разрушенный Донбасс благодаря усилиям недалеких людишек”; “Лица детей говорят сами за себя....”, - написали дончане.