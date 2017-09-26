Главная / Новости / Донецкая область / "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
Последние новости раздела
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети12:21
- Ситуация в зоне АТО: украинские позиции обстреливали 13 раз10:31
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности10:12
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 26 сентября09:51
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе 07:51
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе07:29
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
"Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
26.09.2017 12:21
Бывший литературный комбат “ДНР” и советник главного донецкого террориста Захар Прилепин показал фото своей семьи, сделанные на оккупированной территории Донецкой области. В сопровождении охраны его супруга и дети посмотрели на достижения “русского мира”. В микроблоге Twitter российский наемник опубликовал фото семьи на фоне разрушенных обстрелами зданий, подписав “Солнечный Донбасс”, передает “Диалог.UA”.
Эти кадры прокомментировали пользователи Сети, заметив, что в “ДНР” давно развеялся оптимизм по поводу “независимой республики”. “Русский мир хвастается своими достижениями #Донецк”; “Солнечный и полностью разрушенный Донбасс благодаря усилиям недалеких людишек”; “Лица детей говорят сами за себя....”, - написали дончане.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Донецкая область, наемник, террорист, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети12:21
- Ситуация в зоне АТО: украинские позиции обстреливали 13 раз10:31
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности10:12
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 26 сентября09:51
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе 07:51
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе07:29
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Скандальные и шокирующие кадры: ненормальный сепаратист из Луганска Клинчаев поблагодарил Россию за оккупацию Донбасса и спасение от "кровавого" "Айдара" и "Правого сектора". ВИДЕО13:01
- Бывший депутат Госдумы: Путин Донбасс сдаст, а Крым — нет. ВИДЕО12:39
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети12:21
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине12:03
- Немецкое аэротакси совершило первый тестовый полет в Дубае11:50
- "Позор и дно": экс-патрульный из Днепра рассказал про свой опыт работы в полиции 11:36
- Совет директоров Нобелевского фонда "проиндексировал" Нобелевскую премию11:00
- Сборная Украины завоевала первое "золото" на "Играх непокоренных"10:45
- Ситуация в зоне АТО: украинские позиции обстреливали 13 раз10:31
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности10:12
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- В Донецке взорвали "Ташкента"
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ