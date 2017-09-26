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Архив - Донецкая область

"Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.

26.09.2017 14:02
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"Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ возле Новозвановки. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, атака началась вечером во время проведения инженерных работ на позициях.

"Начали стрелять со стрелкового оружия и сразу за этим пошли гранатометы АГС-17. Где я стоял и мой товарищ прилетело пять штук", - рассказывает об атаке один из бойцов.

Во время обстрела двое бойцов получили ранения. Им оказали помощь и вынесли с поля боя.

Наши воины ответили на вражескую атаку. Бой длился около часа



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, бой, Луганская область, перемирие, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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