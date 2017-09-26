Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 26 сентября

26.09.2017 09:51

Сегодня утром, 26 сентября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 100/120; «Марьинка» - 50/70; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 40/30, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает 62.ua.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36,5 тысячи человек и почти 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8335 человек и 1060 транспортных средств;

«Марьинка» - 8240 человек и 1375 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7315 человек и 1470 транспортных средств;

«Гнутово» - 3650 человек и 865 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8910 человек.

Вчера на КПВВ «Маьинка» и «Гнутово» пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с таможенниками зафиксировали два транспортных средства, которыми граждане Украины намеревались незаконно перевезти товары к неконтролируемой территории. При осмотре автомобилей «ГАЗ» и «Chevrolet» правоохранители обнаружили одежду в ассортименте стоимостью 20 000 гривен и автозапчасти на общую сумму почти 7000 гривен. Обнаруженный товар и авто переданы сотрудникам фискальной службы.

Кроме того, на КПВВ «Станица Луганская» был зафиксирован один случай предложения неправомерного денежного вознаграждения сотруднику пограничного ведомства за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Правонарушитель передан представителям Нацполиции.