В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод

26.09.2017 22:36

В Горловке окружен хлебозавод. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает журналист Никита Синицын, передает 62.ua.

«Как сообщают мои источники со вчерашнего дня вокруг Горловского хлебозавода стоит оцепление из вооруженных боевиков. Присутствуют автоматы, пулеметы и даже БТР. Никого не пропускают кроме рядовых работников», - сообщает Синицын.