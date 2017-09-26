Завтра пять районов Донецка на сутки останутся без холодной воды

26.09.2017 15:40

В связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 27 сентября с 8:00 до 5:00 28 сентября будут остановлены водопроводные узлы. Сообщает «Донецкая городская администрация», передает 62.ua.

В связи с чем без холодного водоснабжения останутся потребители следующих районов:

- Петровский район: - полностью;

- Куйбышевский район: - полностью;

- Кировский район: - только микрорайон «Текстильщик»;

- Ленинский район:

- ГЖУ (улицы): проспект Ленинский, 1-43, Стадионная,2-42, Оборонная,1-16, Полководческая,8-12, Куйбышева,1-57, Кирова, 1-56, Днепродзержинская, Аравийская, Спортивная, Тушинская, Прокатчиков, Антоновича, Ионова, Луговцова, Воровского, Стендаля;

- частный сектор (посёлки): Нестеровка, Александровка, Закоп, Ларинка, Красный Пахарь;

- Киевский район:

- ГЖУ: микрорайон «Привокзальный», улицы: Артема, 282-290, Горная, 2, Артемовская, 103, 103б;

- частный сектор (посёлки): 3-й Восточный, Пристанционный, улицы: Орбиты, Артековская, Благоева, Долинная, Крутая, Сормовская.

Просьба к населению и предприятиям произвести необходимый запас воды.