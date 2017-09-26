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Завтра пять районов Донецка на сутки останутся без холодной воды
В связи с проведением ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 27 сентября с 8:00 до 5:00 28 сентября будут остановлены водопроводные узлы. Сообщает «Донецкая городская администрация», передает 62.ua.
В связи с чем без холодного водоснабжения останутся потребители следующих районов:
- Петровский район: - полностью;
- Куйбышевский район: - полностью;
- Кировский район: - только микрорайон «Текстильщик»;
- Ленинский район:
- ГЖУ (улицы): проспект Ленинский, 1-43, Стадионная,2-42, Оборонная,1-16, Полководческая,8-12, Куйбышева,1-57, Кирова, 1-56, Днепродзержинская, Аравийская, Спортивная, Тушинская, Прокатчиков, Антоновича, Ионова, Луговцова, Воровского, Стендаля;
- частный сектор (посёлки): Нестеровка, Александровка, Закоп, Ларинка, Красный Пахарь;
- Киевский район:
- ГЖУ: микрорайон «Привокзальный», улицы: Артема, 282-290, Горная, 2, Артемовская, 103, 103б;
- частный сектор (посёлки): 3-й Восточный, Пристанционный, улицы: Орбиты, Артековская, Благоева, Долинная, Крутая, Сормовская.
Просьба к населению и предприятиям произвести необходимый запас воды.
Теги: Донецк, Донбасс, вода, ремонт, водоснабжение
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