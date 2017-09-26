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Жалкая попытка узаконить террористическую организацию: кураторы РФ на Донбассе запустили фейк об открытии "представительства "ДНР" во Франции

26.09.2017 13:41
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Жалкая попытка узаконить террористическую организацию: кураторы РФ на Донбассе запустили фейк об открытии "представительства "ДНР" во Франции

Во французском Марселе, по заявлениям главарей "ДНР", якобы открылось "представительство" террористической псевдореспублики. Так называемая "Донецкая народная республика" объявила об открытии "представительства" во Франция 25 сентября. Об этом сообщает сепаратистское издание "ДАН", передает "Диалог.UA".

Представительский центр "Донецкой народной республики", пятый по счету в странах Европейского Союза, открылся во Франции", - отмечают местные СМИ. Кроме того, в распространяемых сообщениях указывается, что так называемое "представительство" возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя Жераль-Юбер Файяр.

Также террористы распространяют информацию о том, что ранее такие же "представительства" были открыты в Греции, Италии, Финляндии и Чехии. "Инаугурация в Марселе так называемого "репрезентационного центра "ДНР" во Франции" - это жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток", - написал посол Украины во Франции Олег Шамшурон в своем микроблоге Twitter.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Франция, Российская Федерация, представительство, Марсель, ДНР
 
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