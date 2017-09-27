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ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью
Наблюдатели побывали на месте пожара и пообщались с жителями пострадавших домов.
Об этом указано в отчете ОБСЕ.
СММ уточняла сообщение об инциденте, который произошел на складе боеприпасов в с. Новоянисоль (30 км северо-западнее Мариуполя). 23 сентября, осуществляя мониторинг в Новоянисоле, члены патруля Миссии видели разбросанные по селу фрагменты боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов (122 мм и 152 мм), минометных мин (120 мм), танковых снарядов, боеприпасов противотанковых пушек (100 мм), ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7) и реактивной системы залпового огня (РСЗО). На месте команда СММ также видела примерно 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, военные и гражданские машины скорой помощи, пожарные машины и технику для проведения разминирования.
Жители села и представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям порознь сообщили СММ о том, что 22 сентября в 14:26 местный фермер зажег костер в восточной части села. По их словам, из-за сильных ветров пламя быстро распространилось и перекинулось на склад боеприпасов, расположенный примерно в 350-400 м к востоку от жилого района. 24 сентября члены патруля Миссии провели анализ 6 мест огневого поражения в жилом поселке.
На домах №№ 2, 3, 5 и 7 на ул. Рассветной наблюдатели видели повреждения с южной стороны крыш и на внешних стенах. На ул. Урожайной, 4 наблюдатели видели многочисленные незначительные места повреждения (дыры в металлической заборе). На ул. Полевой, 19 команда СММ зафиксировала повреждения с южной стороны хозяйственной постройки, а жительница дома показала наблюдателям не менее 10 фрагментов боеприпасов, которые она подобрала. Среди этих предметов была неразорвавшаяся граната (23 мм).
Источник 0629.
Теги: Донбасс, пожар, ОБСЕ, пострадавшие
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