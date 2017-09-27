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Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
27.09.2017 11:39
Советник главы "ДНР" Захарченко Александр Казаков заявил, что Украина "должна молить Путина" о поддержке так называемых "республик" Донбасса, так как в случае отказа от сдерживания армия "ДНР" пойдет вперед и "уничтожит киевский режим", вернув себе свои территории. С новыми угрозами представитель боевиков выступил в комментарии местным СМИ, передает dialog.ua.
Он отметил, что если Россия откажется от экономической поддержки и финансирования "Л/ДНР", то Путин потеряет способность влиять на "республики" и сдерживать армию "ДНР" от наступления на Киев. Казаков заявил, что боевики готовы идти в наступление и именно поэтому украинцы должны молить о том, чтобы Путин не прекратил оказывать поддержку "ЛДНР".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, финансирование, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, наступление
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