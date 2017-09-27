- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод22:36
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение22:09
- "Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"19:16
У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
Оккупанты решили привлечь к “службе” в “армии Л/ДНР” жителей, имеющих судимости, в том числе и непогашенные. Взамен им “гарантируют” досрочное снятие судимостей и непривлечение к уголовной ответственности. Нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о кадровом кризисе “военных” на оккупированной территории, передает “Диалог.UA”.
По его данным, террористы “Л/ДНР” больше не могут решить вопрос с доукомплектованием “бригад” и “отдельных батальонов” “1-го и 2-го АК” на Донбассе за счет личного состава. В связи с этим командование 8-й армии ВС РФ решило пойти ва-банк и привлечь на “службу” людей с судимостью.
Желающих относительно законно снять с себя судимость и не быть привлеченным к уголовной ответственности ищут как на неподконтрольной Киеву территории, так и в России. Ранее сообщалось, что в Донецке после тяжелейших ранений на фронте умер российский боевик – после ампутации рук наемник жил в нищете.
Тем временем “Миротворец” обнародовал огромный список боевиков “спецназа ДНР”.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, судимость, ДНР, ЛНР, террористы, Тымчук
- Кремль начал сливать "ЛНР" и "ДНР": террористы издали указ о неограниченном допуске ОБСЕ к оккупированному Донбассу
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Кремль отправил на Донбасс "инструкторов" из состава ГРУ, чтобы создать новые вооруженные группировки", - Тымчук сделал тревожное заявление о намерениях Москвы "обострить" ситуацию на востоке Украины
- Бои за Донбасс: Кремль отправил в помощь террористам “Л/ДНР” чеченских “ихтамнетов” и ростовских снайперов
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод22:36
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти14:39
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Из-за пожара в арсенале под Винницей "Укрзализныця" изменила маршруты 47 поездов14:12
- Скандал с законом об образовании: Госдума РФ готовит заявление в ООН против Украины14:01
- Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожара в Калиновке13:38
- У Кабмина дошли руки до КПВВ на Донбассе13:30
- Взрывы под Винницей: задержаны диверсанты13:22
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет12:40
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- Врачи назвали неожиданный фактор старения человека10:21
- Как удалить пропуск из реестра разрешений? 07:31
- 27 сентября: что можно и что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня! ВИДЕО06:45
- Эта еда может убить организм наповал17:21
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе