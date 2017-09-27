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Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса

27.09.2017 15:01
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Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса

25 сентября в Луганске в общежитии No 4 фейкового педуниверситета на улице Матросова, 2-Б, из окна на 5-м этаже выпала девушка. Погибшей оказалась 17-летняя студентка и помощница пропагандиста “Л/ДНР” Грэма Филлипса Вера Щербак. Как сообщает “Информационное сопротивление”, травмы девушки оказались не совместимыми с жизнью, передает dialog.ua.

Щербак умерла на месте, передает “Диалог.UA”. Представители “МВД ЛНР” заявили, что студентка покончила жизнь самоубийством. По их данным, знакомые и сокурсники девушки неоднократно слышали о ее намерениях покончить с собой. Родственники Щербак эту версию категорически отрицают.

На странице девушки в соцсети пользователи оставляют соболезнования. Юлия Поветкина написала, что в трудных ситуациях дети должны говорить с родителями, но не решаться на суицид.



Теги: Донбасс, Луганск, девушка, самоубийство, ДНР, ЛНР, Грэм Филлипс
 
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