За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен

27.09.2017 10:39

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Уже по типовой тактикой российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций в период после 18 часов, сообщает Штаб АТО, передает 62.ua.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки по различным видам гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранение один военнослужащий.

Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометный обстрелами оказались наши укрепления у Каменки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинки, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.

На Луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу.

В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.