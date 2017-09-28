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К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков
На оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса Россия направила очередной так называемый гумконвой. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
В ведомстве утверждают, что колонна везет более 40 тонн "гуманитарных грузов", в том числе детские продуктовые наборы и медикаменты, передает Гордон.
На границе с Украиной колонна разделится – часть грузовиков поедут в Луганскую область, часть – в Донецкую.
Россия начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гуманитарный конвой" попадает на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков. После их отправки на Донбассе резко возрастает количество обстрелов сил антитеррористической операции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, гуманитарная помощь
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