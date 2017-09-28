Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе

28.09.2017 13:18

Сотрудникам контрразведки украинской Службы безопасности удалось установить личности двух генералов Российской Федерации, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

Согласно информации, предоставленной журналистами, военнослужащие, работающие на высоких должностях, незаконным образом пребывали на украинской территории, отдавая приказы подконтрольным Кремлю боевикам вместе с генералом Асаповым, который погиб. В частности, имеется в виду уроженец Донецкой области – генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Многие считают, что именно им были созданы так называемые армейские комплексы боевиков. Также известно, что имя второго генерала российских Вооруженных Сил - Валерий Шарагов



В то же самое время, согласно информации контрразведки, в период с августа 2015 по август прошлого года был начальником Шарагова и погибшего на территории Сирии Валерия Асапова.



Указанные выше высокопоставленные лица оказывали всяческую помощь в содействии формирования неорганизованных боевиков в регулярные армейские структуры. Спустя некоторое время они получили более высокие должности.