На первый план выходят провокации

28.09.2017 18:30

После 20-го сентября количество обстрелов в зоне антитеррористической операции пошло на спад. В среднем их - около 20, чаще - меньше. При этом воины АТО продолжают гибнуть и получать ранения, а мирные населённые пункты - попадать под удары. Стоит отметить, что в разы выросла провокационная составляющая со стороны оккупантов. Это касается их обстрелов и информационных «вбросов».

Крупный калибр притих

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в зоне АТО на Донбассе наблюдается уменьшение случаев использования российско-террористическими войсками тяжёлого вооружения. В основном при обстрелах оккупанты пускают в ход автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты и снайперские винтовки. В ряде случаев противником используются гранатомёты различных модификаций.

При этом отмечается увеличение количества участков, где оккупанты открывали огонь - в основном, за счёт Светлодарской дуги и района Горловки.

После 20-го сентября на донецком направлении под удары попали защитники Украины в районе Авдеевки, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Жованки, Невельского, Песок, Светлодарска, Луганского, Майорска.

На приморском направлении боевики обстреливали позиции сил АТО у Марьинки (в самом населённом пункте повреждены семь домов, чудом обошлось без жертв среди мирных граждан), Красногоровки, Водяного, Талаковки, Гнутово, Павлополя, Широкино, Новотроицкого, Лебединского.

На луганском направлении обстрелы со стороны незаконных вооружённых формирований (НВФ) зарегистрированы у Крымского, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки, Донца и Валуйского.

Боевики к чему-то готовятся

Украинская разведка продолжает фиксировать многочисленные перемещения войск 1-го и 2-го «армейских корпусов» созданных Россией группировок «ДНР» и «ЛНР». Оккупанты вгрызаются в землю по линии Голубовское - Донецкий - Желобок, где, судя по всему, создают сплошную линию обороны вместо «очаговой».

Зафиксирована переброска военной техники в различных направлениях. При этом одновременный выход по крайней мере трёх «бригад», причём практически в полном составе, в обоих «армейских корпусах» «ЛДНР» (якобы на учения), вызвал негативный резонанс в среде боевиков.

«Основная версия слухов - якобы на «передке» у оккупантов не осталось резервов, идёт «слив» «ЛДНР» со стороны российского командования», - сообщает группа ИС. И предполагает, что «либо мы имеем дело с показной демонстрацией некоего отвода войск оккупантов (с информобеспечением по нужным каналам) для дезинформации, либо налицо некая реорганизация в структуре 8-й армии ВС РФ, которой подчиняются оба «корпуса» (проверка боеготовности и боеспособности перед какими-то событиями)».

СЦКК опровергает и обвиняет

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе сообщила, что боевики, начиная с 22 сентября, обстреляли жилые кварталы в н.п. Зайцево, Гранитное, Марьинка.

«Украинская сторона СЦКК подчёркивает, что НВФ ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) в очередной раз нарушили «школьное» перемирие, продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное нарушение и невыполнение Минских договорённостей», - говорится в заявлении, где также осуждаются обстрелы населённых пунктов.

Также украинская сторона СЦКК опровергает заявления боевиков об обстреле Докучаевска со стороны Вооружённых сил Украины. И обвиняет оккупантов в сознательных провокациях.

«Хорошо зная, что с украинской стороны КПВВ работает до 18:30, пропуск в вечернее время со стороны неподконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в «серую» зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией, - отмечается в заявлении украинской стороны СЦКК. - Во-первых, чтобы создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, чтобы после того, как люди окажутся в «серой» зоне, начать обстрел позиций Вооружённых сил Украины в районах, расположенных вблизи КПВВ… В-третьих, чтобы обвинить в обстрелах подразделения ВСУ, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРДЛО, заявить, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны».

А ещё украинская сторона СЦКК, со ссылкой на отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, обвиняет НВФ ОРДЛО в размещении вооружения и военной техники с нарушением линии отвода вооружения, определённой Минскими соглашениями.

Кто взорвал «Ташкента»?

Недовзорванный «Ташкент»

связал «покушение» на себя

с «развитием военно-промышленного комплекса

и ростом экономики» при «ДНР».





В Донецке произошло якобы покушение на «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент».

Всё случилось 23 сентября примерно в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. Якобы пострадали 8 человек. Сам «Ташкент» по одним данным чуть ли не при смерти, по другим - жив-здоров.

Из версий: украинская ДРГ; разборки внутри «ДНР» («Ташкент» сидел на немалых потоках); зачистка от ФСБ (якобы зажрался или просто много знал); инсценировка (типа сам организовал это «покушение» с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлём на функционирование «1-го АК ДНР» - «армии» «республики»).

В «ДНР» уже заявили, что «по горячим следам» задержали группу диверсантов, которые якобы причастны к подрыву автомобиля «Ташкента».

Известный российский политолог и блогер, один из идеологов «русского мира» Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), который одинаково ненавидит свободную Украину и путинскую власть, отмечает, что в ОРДЛО, скорее всего, началась вторая волна зачисток. «Первая - зачищали идейных, вторая - зачищают тех, кто слишком много знал о подробностях Кремлёвской весны на Донбассе», - поясняет он.

Экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский так прокомментировал это «покушение»: «Ну, ДРГ, - значит ДРГ. Главное, что все живы. Одного хотелось бы: чтобы «терпил», которых, якобы, задержали, взяли из категории тех, кто хоть в чём-то виноват, потому что в прошлый раз после покушения на Захарченко некоторые матери оббегали все инстанции, доказывая, что их чада никакого отношения ни к какой крамоле вообще иметь не могут - знаю из первоисточника. И в целом - всё нужно доводить до конца… Судя по всему у нас скопилось уже этих ДРГ - вагон и маленькая тележка, - что-то не слышал ни про один громкий обмен, хотя в Украине есть, кого забирать....Впрочем, то дело государственное, - что в этом понимает полевой командир? Постскриптум: в случае покушения на мою персону, независимо от результата, украинскую ДРГ прошу не винить.))».

Андрей ПИТОНОВ.