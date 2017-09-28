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Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»
На временно оккупированных территориях Донбасса украинские заключенные пребывают в ужасных условиях
Об этом рассказал украинский правозащитник и руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.
Правозащитник отмечает, что у заключенных есть телефоны, но связи с внешним миром практически нет.
«Не у всех есть доступ к мобильной связи. Только у тех, у кого есть деньги. На всех один телефон, но много SIM-карт. За каждый звонок нужно заплатить. В тюремной иерархии кто старше, у того есть свои постоянные телефоны. Часто устраивают обыски. Работники забирают телефоны. Тогда заключенные должны у конвоиров снова их выкупать. Вот такой бизнес настроен. До недавнего времени еще и смартфоны были. Но запретили», — рассказывает он.
К тому же в тюрьмах постоянно проходит наркотрафик. И оборот денег порой превышает шестизначные числа.
«Деньги в местах лишения свободы – не проблема. Как и телефон. Вспоминаю один случай. Отец заключенного, отбывающего наказание в «ЛНР», рассказал, что сын проиграл в карты полмиллиона гривен. Утром следующего дня к нему пришли за деньгами. Отец — шахтер на пенсии. Но сына любит. Взял кредит, отдает долг. Вот такие суровые реалии», — отметил Лисянский.
Полный текст публикации читайте здесь.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, наркотики, тюрьма, ДНР, ЛНР
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