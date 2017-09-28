Главная / Новости / Донецкая область / В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский
Последние новости раздела
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение16:57
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский
28.09.2017 18:15
Пять индустриальных парков могу появиться на территории Донецкой области. Об этом журналистам сообщил в Краматорске председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, - сообщает корреспондент "ОстроВа".
Он уточнил, что областные власти планируют привлечь достаточно большой инвестиционный ресурс через индустриальные парки.
По словам Жебривского, областные власти в этом случае берут на себя всю "бюрократическую часть" и инвестору нужно заниматься только организацией производства, не тратя времени на общение с местными чиновниками, облэнерго, облгазом и так далее.
"Мы создаем условия. Почти каждую неделю у меня как минимум два представителя иностранных стран, и когда я им говорю об инвестициях... Если в 2015-2016 годах они очень скептически к этому относились, то сегодня они задумываются", - сказал Жебривский.
Так, отметил он, представителям Канады предложили взять один индустриальный парк, чтобы канадские бизнесмены пришли и начали работать. "По крайней мере, тот скептицизм и те улыбки, которые я наблюдал в 2015-16 годах, уже не такие ехидные",- сказал Жебривский.
По его словами, предполагается, что индустриальные парки появятся в Лимане, Мариуполе, Торецке, Константиновке и Славянске.
"Еще не работает, но документальная база подготовлена, и сегодня уже есть юридические очертания Лиманского индустриального парка. Сейчас Агентство регионального развития выставило предложение по поиску управляющих компаний этим индустриальным парком. Мы будем различные модели отрабатывать", - сказал Жебривский.
Он отметил, что некоторые бизнесмены обращаются с инициативой самим осваивать индустриальный парк - без управляющей компании. "Милости просим. Разные модели для нас важны. Любая модель, которая может привести к результату, будет интересна", - сказал глава Донецкой ОВГА.
Также идет работа по созданию индустриального парка в Константиновке - на базе бывшего завода "Красный октябрь". Мариуполь также работает над созданием индустриального парка в городе.
"Есть проблема с индустриальным парком в Торецке на базе шахты "Северная". Пока это только намерения и мы не продвинулись дальше. Нам нужно там как партнер Министерство угольной промышленности, а они такие сложные...", - отметил Жебривский.
Пятый индустриальный парк - на базе содового завода в Славянске - пока что находится только на стадии идеи. "Я думаю, что он имеет право на жизнь", - убежден глава Донецкой ОВГА.
Он уточнил, что областные власти планируют привлечь достаточно большой инвестиционный ресурс через индустриальные парки.
По словам Жебривского, областные власти в этом случае берут на себя всю "бюрократическую часть" и инвестору нужно заниматься только организацией производства, не тратя времени на общение с местными чиновниками, облэнерго, облгазом и так далее.
"Мы создаем условия. Почти каждую неделю у меня как минимум два представителя иностранных стран, и когда я им говорю об инвестициях... Если в 2015-2016 годах они очень скептически к этому относились, то сегодня они задумываются", - сказал Жебривский.
Так, отметил он, представителям Канады предложили взять один индустриальный парк, чтобы канадские бизнесмены пришли и начали работать. "По крайней мере, тот скептицизм и те улыбки, которые я наблюдал в 2015-16 годах, уже не такие ехидные",- сказал Жебривский.
По его словами, предполагается, что индустриальные парки появятся в Лимане, Мариуполе, Торецке, Константиновке и Славянске.
"Еще не работает, но документальная база подготовлена, и сегодня уже есть юридические очертания Лиманского индустриального парка. Сейчас Агентство регионального развития выставило предложение по поиску управляющих компаний этим индустриальным парком. Мы будем различные модели отрабатывать", - сказал Жебривский.
Он отметил, что некоторые бизнесмены обращаются с инициативой самим осваивать индустриальный парк - без управляющей компании. "Милости просим. Разные модели для нас важны. Любая модель, которая может привести к результату, будет интересна", - сказал глава Донецкой ОВГА.
Также идет работа по созданию индустриального парка в Константиновке - на базе бывшего завода "Красный октябрь". Мариуполь также работает над созданием индустриального парка в городе.
"Есть проблема с индустриальным парком в Торецке на базе шахты "Северная". Пока это только намерения и мы не продвинулись дальше. Нам нужно там как партнер Министерство угольной промышленности, а они такие сложные...", - отметил Жебривский.
Пятый индустриальный парк - на базе содового завода в Славянске - пока что находится только на стадии идеи. "Я думаю, что он имеет право на жизнь", - убежден глава Донецкой ОВГА.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, парк
Читайте также:
- Убийцы Оксаны Макар предстанут перед судом после Пасхи
- Янукович призвал всех равняться на Донецкую область
- "Донбасс". В наших тёзках - предприятия, телеканал, строения, хоккеисты и… лошади
- Британский посол пророчит Украине уход инвесторов
- "Спасибо жителям Донбасса..." отправляется в скандальный тур
- Синоптики обещают Донбассу ветер до 22 м/с
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- 5 тысяч долларов – и квартира в Луганске ваша: стало известно о ценах на жилье в городах Донбасса17:10
- В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение16:57
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- У школах Львова заборонили збирати кошти19:20
- Миротворцы ООН на Донбассе: из Москвы звучит «принципиально важный момент»19:12
- Юля Ковальчук рассказала всю правду о своей беременности18:48
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- Порошенко и Меркель поговорили по телефону: о чем шла речь18:00
- Эксперт: Россия может взять под контроль украинскую газовую трубу17:47
- Анджеліна Джолі з уродженкою Закарпаття створили мультфільм17:32
- Как распознать приближающийся инсульт17:22
- 5 тысяч долларов – и квартира в Луганске ваша: стало известно о ценах на жилье в городах Донбасса17:10
- Как распознать приближающийся инсульт17:22
- Как сохранить прическу в дождливую и ветреную погоду15:20
- Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)15:05
- О вреде сыра11:48
- За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»10:00
- Що не можна їсти під час похмілля?08:26
- Значение случайных событий: о чем нас предупреждает Вселенная08:08
- ТОП 3 масла для ідеальних густих брів07:54
- Ученые сделали неожиданное заявление об аквариумных рыбках07:17
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение