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В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение
28.09.2017 16:57
В Донецкой области объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, граждан просят не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Донецкой области.
“По данным Укргидрометцентра, 28 сентября - 1 октября на территории Донецкой области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным синоптиков, сегодня днем на территории области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах!
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, опасность, штормовое предупреждение
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