"Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге

29.09.2017 12:31

В оккупированном Донецке водитель маршрутки № 84 вытолкал взашей “защитника русскоговорящих” с боевой подругой, которые хотели проехать бесплатно. Ни один из пассажиров не заступился за “освободителя”. Пользователи соцсети рассказали о показательном случае в оккупированном городе, передает “Диалог.UA”.

“В 84-ю маршрутку влезла абизяна с медалью с выставки собак, с боевой подругой под ручку и сразу до водилы: подвези одну остановку бесплатно. Тот его послал, сказал, что бесплатно только пешком. Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал. Водила отправил его дальше проливать”, - пишут дончане (стиль и орфография источника сохранены).

Водителю удалось выгнать террориста вместе с боевой подругой из общественного транспорта. “Приятно удивило то, что при достаточно большом количестве пассажиров никто не заступился за “нашего защитника””, - пишут дончане.

В соцсетях восхищаются поступком водителя, замечая, что "освободители" порядком утомили местных жителей. Раздражены поведением понаехавших даже те, кто три года кричал "Россия!" и "Путин, введи!".