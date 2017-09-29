"Фанат Сталина получил то, что хотел": в "ДНР" похищен пропагандист Роман Манекин, который перед этим неаккуратно "наехал" на окружение Захарченко

29.09.2017 08:09

Террористическая "ДНР" "пожирает" своих сторонников. В Донецке неизвестные похитили их собственной квартиры пропагандиста Романа Манекина - ярого любителя "русского мира". Вполне возможно, что эта любовь теперь поугаснет. Об инциденте сообщил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".

О похищении Манекина рассказал его друг - некий Семен Кузьменко. С его слов, произошло данной событие утром 28 сентября. "В 10:25 мне позвонил Роман Манекин. Сказал, что к нему в квартиру ломятся люди, представившиеся участковыми", - рассказал он, уточнив, что прямо перед этим у пропагандиста внезапно отключили электричество, телефон и Интернет.

Примечательно, что, по данным Казанского, накануне своего похищения Казанский неосторожно "катил бочку" на людей из близкого окружения главаря "ДНР" Александра Захарченко. "Наконец-то фанаты Сталина получили то, что хотели. Теперь все, как при Сталине - приехал воронок, вломились в квартиру, увезли на подвал", - сыронизировал Казанский.