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"Фанат Сталина получил то, что хотел": в "ДНР" похищен пропагандист Роман Манекин, который перед этим неаккуратно "наехал" на окружение Захарченко
Террористическая "ДНР" "пожирает" своих сторонников. В Донецке неизвестные похитили их собственной квартиры пропагандиста Романа Манекина - ярого любителя "русского мира". Вполне возможно, что эта любовь теперь поугаснет. Об инциденте сообщил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".
О похищении Манекина рассказал его друг - некий Семен Кузьменко. С его слов, произошло данной событие утром 28 сентября. "В 10:25 мне позвонил Роман Манекин. Сказал, что к нему в квартиру ломятся люди, представившиеся участковыми", - рассказал он, уточнив, что прямо перед этим у пропагандиста внезапно отключили электричество, телефон и Интернет.
Примечательно, что, по данным Казанского, накануне своего похищения Казанский неосторожно "катил бочку" на людей из близкого окружения главаря "ДНР" Александра Захарченко. "Наконец-то фанаты Сталина получили то, что хотели. Теперь все, как при Сталине - приехал воронок, вломились в квартиру, увезли на подвал", - сыронизировал Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, похищение, ДНР, Захарченко, террористы
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