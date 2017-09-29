Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу

29.09.2017 18:14

Вырученные деньги идут на инфраструктуру захваченной части Донбасса и пенсии. Россия помогает сепаратистам на Донбассе продавать уголь на международных рынках. Об этом заявил заместитель министра экономики России Сергей Назаров, пишет Bloomberg.

По его словам, боевики за август отправили в Россию около 1 млн тонн угля.

В свою очередь, Россия повторно экспортирует это уголь в третьи страны через свои морские порты, отметил Назаров, подтвердив обвинения украинской стороны в том, что РФ способствует развитию торговых связей с повстанцами.

"Теперь они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", - добавил Назаров.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что через фирмы-прокладки Россия продает уголь в Европу, который незаконно добывает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время, Президент Петр Порошенко предложит СНБО конфисковывать добытый на территориях ДНР и ЛНР уголь.