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Архив - Донецкая область

Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу

29.09.2017 18:14
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Россия помогает ЛДНР продавать уголь за границу

Вырученные деньги идут на инфраструктуру захваченной части Донбасса и пенсии. Россия помогает сепаратистам на Донбассе продавать уголь на международных рынках. Об этом заявил заместитель министра экономики России Сергей Назаров, пишет Bloomberg.

По его словам, боевики за август отправили в Россию около 1 млн тонн угля.

В свою очередь, Россия повторно экспортирует это уголь в третьи страны через свои морские порты, отметил Назаров, подтвердив обвинения украинской стороны в том, что РФ способствует развитию торговых связей с повстанцами.

"Теперь они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", - добавил Назаров.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что через фирмы-прокладки Россия продает уголь в Европу, который незаконно добывает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время, Президент Петр Порошенко предложит СНБО конфисковывать добытый на территориях ДНР и ЛНР уголь.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Европа, продажа, экспорт, уголь, СНБО, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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