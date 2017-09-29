В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе

29.09.2017 16:51

Проведение выборов на территории Донбасса станет возможным только после эффективного транзитного периода. Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, сообщает Эсспресо.TV.

Она отметила, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса и должна быть инстументом для восстановления суверенитета Украины.

Отвечая на вопрос о том, может ли миссия сделать возможным проведение выборов в этих областях, Айвазовская отметила, что между этими двумя понятиями нет прямой линейной зависимости.

"В случае присутствия многочисленной эффективной миссии с широким мандатом, которая будет должным образом вооружена и работать на всей оккупированной территории, включая за рубежом, то переход к политическим этапам в перспективе возможен. Но после эффективного транзитного периода", - отметила Айвазовская.