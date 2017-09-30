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«Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги
В заключительном мачте 1 круга чемпионата Украинской Премьер-лиги футбольный клуб «Мариуполь» уступил «Олимпику». Об этом говорится на сайте мариупольской команды, передает MRPL.CITY.
Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Олимпик». Матч проходил в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.В. Лобановского. В первом тайме команды сыграли вничью со счетом 0:0. На 33 минуте у «Мариуполя» был шанс забить гол: полузащитник Денис Кожанов в касание переправил мяч в ворота.
Второй тайм оказался непредсказуемо напряженным. Первой гол на 57 минуте забили хозяева. Реванш приазовской команде удалось взять через 20 минут: нападающий Андрей Боярчук пробил мяч в ворота противника. Второй гол принес мариупольской команде на 74 минуте полузащитник Виталий Кольцов. Спустя три минуты «Олимпик» уровнял счет, а на 84 минуте не оставил шансов «Мариуполю».
Согласно турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» имеет 18 очков. Мариупольская команда провела 11 матчей, из них в 5 победила, в 3 проиграла, а в еще 3 сыграла вничью.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Премьер-лига, матч
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