Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники

30.09.2017 15:48

В течение лета 2017 года на оккупированном Донбассе были похищены 15 человек, шестеро из них – убиты.

Только в июне 2017 года зафиксировано 8 случаев похищения гражданских лиц в «ЛДНР», передает Харьковская правозащитная группа.

Трое из них через некоторое время были найдены со следами насильственной смерти и огнестрельными ранениями. В июле зафиксировано 4 таких случая. Трое из пропавших без вести в дальнейшем были найдены расстрелянными. В августе – 3 случая.

«Где находятся все трое на настоящий момент неизвестно», – говорится в сообщении. - О том, что жить на территориях непризнанных республик опасно по сути любому и каждому человеку уже доказывать лишний раз не нужно. А если ты предприниматель, или просто у тебя были какие-то запасы денег и про них случайно узнали в спецслужбах «ЛДНР», а ты еще и отказался поделиться своим капиталом с чинами, то в идеальном варианте – просто беги. Если же ты решил оставаться и пытаться сражаться за свое честно заработанное, то будь готов к тому, что рано или поздно к тебе придут. И чем этот визит закончится неизвестно».

На данный момент правозащитникам известен один подтвержденный случай похищения человека в «ЛНР» с целью наживы.





