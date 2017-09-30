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"Ситуация опасная": в "ДНР" пригрозили новым витком войны на Донбассе
Затягивание реализации закона об особом статусе Донбасса может привести к новому витку эскалации в регионе.
Об этом заявил один из главарей террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24", сообщают "РИА Новости".
"Шансы на то, то Украина сможет пойти на пролонгацию договора, к сожалению, малы. Я вижу, как ведут себя переговорщики от Украины в рамках минских встреч, я вижу, что позиция, которую озвучивает президент Украины, она очень различается для внутренней аудитории и для западных партнеров… Все сводится к тому, что они затягивают время… Никто не понимает, что с этим делать", — сказал Пушилин.
Он считает, что предложение о пролонгации договора — это "самое оптимальное на данный момент" решение.
"Ситуация опасная и рисков новых витков эскалации очень много. А времени на реализацию договора остается все меньше и меньше из-за процедурных моментов. Украина опаздывает в реализации закона об особом статусе Донбасса. Ситуация остается напряженной, и как выходить из сложившегося кризиса, никто не понимает", — добавил Пушилин.
Теги: Донбасс, война, ДНР, Пушилин
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