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Архив - Донецкая область

КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

01.10.2017 21:43
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КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Среди городов Донецкой области Покровск заметно отстает по созданию ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома). В Покровске - из четырех сотен многоэтажек - лишь 26, образовавших ОСМД, при этом в текущем году таких только 5. В то время как в соседнем Родинском таких уже 120 из двухста.

Один из них - многоквартирный девятиэтажный дом в микрорайоне Шахтерский. За более чем 30 лет кроме текущих ремонтов здесь ничего не происходило. Как следствие - аварийное состояние подвалов водо и канализационных сетей, кровля, которая постоянно течет и еще куча проблем. Поэтому люди и решили создать ОСМД.

Валентина Корчевская, председатель ОСМД «Шахтерский - 23», говорит, что стоимость квартплаты осталась неизменной. Но на собрании решили ввести дополнительную оплату.

В среднем их дом собирает в месяц почти 18 000 гривен, из которых четыре с половиной тысячи остается в ремонтном фонде.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, ОСМД, Покровск (Красноармейск), проблемы
 
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