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Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат

01.10.2017 21:29
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Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат

На двух градообразующих предприятиях оккупированного Алчевска - металлургическом комбинате и коксохимическом заводе сложилась критическая ситуация.

Об этом говориться в обращении "Совмина ЛНР" к жителям ОРЛО.

"Уже более полугода эти крупнейшие предприятия республики вынуждены простаивать, теряя ценные квалифицированные кадры. За неимением работы и возможности содержать семьи работники вынуждены уезжать на заработки. В это же время на предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами", — сказано в обращении.

Источник: tribun.com.ua



Теги: Донбасс, Алчевск, коксохим, ОРДЛО
 
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