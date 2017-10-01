Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат

01.10.2017 21:29

На двух градообразующих предприятиях оккупированного Алчевска - металлургическом комбинате и коксохимическом заводе сложилась критическая ситуация.

Об этом говориться в обращении "Совмина ЛНР" к жителям ОРЛО.

"Уже более полугода эти крупнейшие предприятия республики вынуждены простаивать, теряя ценные квалифицированные кадры. За неимением работы и возможности содержать семьи работники вынуждены уезжать на заработки. В это же время на предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами", — сказано в обращении.

Источник: tribun.com.ua