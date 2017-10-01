Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК

01.10.2017 11:23

Украинская сторона СЦКК раз призывает российскую сторону Общего центра принять возможные меры, применить свое влияние на руководство ОРДЛО и заставить их предоставить письменные гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что попытки российской стороны СЦКК, уполномоченным правительством Российской Федерации действовать в интересах соблюдения Меморандума и Протокола Трехсторонней контактной группы, самоотстраниться от выполнения взятых на себя обязательств, недопустимы и носят деструктивный характер. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Попытки российской стороны СЦКК отстраниться и направить украинскую сторону Общего центра к решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанным Украиной и мировым сообществом так называемым руководством на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), являются нелегитимными и неконструктивными", - сказано в сообщении.

Сообщается, что ремонтно-восстановительных работ потребует следующие объекты: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительных станций, вблизи населенных пунктов Марьинка и Крымское. Тем более, что эти объекты находятся вблизи линии разграничения сторон.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины по заявкам во время проведения ремонтно-восстановительных работ, в то время, как со стороны ОРДО и Орлоя таких гарантий нет.

"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления по вине представителей ОРДЛО таких гарантий приведет к невозможности выполнить вышеуказанные работ из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах населенных пунктов Марьинка и Крымское, а также росту угрозы чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе населенного пункта Новгородское", - сообщают в СЦКК.

По мнению представителей СЦКК, руководство ОРДО и ОРЛО в очередной раз подтверждают свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение минскими договоренностями и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе, незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона, а также восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.



