В Мариуполе задержали серийных грабителей

01.10.2017 10:48

Дует грабителей действовал по наработанной схеме и оставлял без денег кассы объектов, а дома граждан – без ценного имущества. В настоящее время оба злоумышленника задержаны.

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя.

В Центральный отдел полиции стали поступать заявления граждан о краже из квартир золота, денег и бытовой техники. В ряде случаев правонарушители были застигнуты в момент совершения преступления, но успевали скрыться.

В одном из случаев поступило сообщение из аптеки о краже денег из кассы. Рано утром проводя инвентаризацию, фармацевт закрыл аптеку изнутри. Вернувшись со склада, увидел, что кассовый аппарат вскрыт, а похититель выпрыгнул в открытое окно.

Все правонарушения были совершены в дневное время. Пропадали вещи, которые находились на видном месте. В одном из случаев была повреждена сердцевина замка, в аптеке было повреждено окно. Проанализировав серию похищений, оперативники пришли к выводу, что ко всем фактам причастны одни и те же лица.

Были проведены подворовые и поквартирные обходы с целью установления свидетелей. Кроме того, проверены лица, которые ранее привлекались к ответственности за подобные правонарушения, проведена работа по возможным местам сбыта похищенного имущества. Во время работы с населением оперативники получили информацию о двух мужчинах, которые могли быть причастны к совершениям преступлений.

Ими оказались двое жителей Мариуполя 30 и 35 лет. Оба отбывали наказание за преступления имущественного характера и познакомились в местах лишения свободы. Оказавшись на свободе и не найдя возможности законного заработка, решили продолжить «дело» теперь уже вместе.

Квартиры и дома подбирали спонтанно, забирая только деньги и то, что можно быстро сбыть. В нескольких эпизодах были застигнуты хозяевами, не успев скрыться до их появления.

Местонахождение части похищенного имущества установлено и в ближайшее время будет возвращено владельцам. В настоящее время установлена их причастность к 4 эпизодам похищений, однако проводится работа по схожим правонарушениям в Мариуполе .

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины"Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинивший значительный ущерб потерпевшему". Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 8 лет лишения свободы.