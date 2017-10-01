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В Мариуполе задержали серийных грабителей
Дует грабителей действовал по наработанной схеме и оставлял без денег кассы объектов, а дома граждан – без ценного имущества. В настоящее время оба злоумышленника задержаны.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя.
В Центральный отдел полиции стали поступать заявления граждан о краже из квартир золота, денег и бытовой техники. В ряде случаев правонарушители были застигнуты в момент совершения преступления, но успевали скрыться.
В одном из случаев поступило сообщение из аптеки о краже денег из кассы. Рано утром проводя инвентаризацию, фармацевт закрыл аптеку изнутри. Вернувшись со склада, увидел, что кассовый аппарат вскрыт, а похититель выпрыгнул в открытое окно.
Все правонарушения были совершены в дневное время. Пропадали вещи, которые находились на видном месте. В одном из случаев была повреждена сердцевина замка, в аптеке было повреждено окно. Проанализировав серию похищений, оперативники пришли к выводу, что ко всем фактам причастны одни и те же лица.
Были проведены подворовые и поквартирные обходы с целью установления свидетелей. Кроме того, проверены лица, которые ранее привлекались к ответственности за подобные правонарушения, проведена работа по возможным местам сбыта похищенного имущества. Во время работы с населением оперативники получили информацию о двух мужчинах, которые могли быть причастны к совершениям преступлений.
Ими оказались двое жителей Мариуполя 30 и 35 лет. Оба отбывали наказание за преступления имущественного характера и познакомились в местах лишения свободы. Оказавшись на свободе и не найдя возможности законного заработка, решили продолжить «дело» теперь уже вместе.
Квартиры и дома подбирали спонтанно, забирая только деньги и то, что можно быстро сбыть. В нескольких эпизодах были застигнуты хозяевами, не успев скрыться до их появления.
Местонахождение части похищенного имущества установлено и в ближайшее время будет возвращено владельцам. В настоящее время установлена их причастность к 4 эпизодам похищений, однако проводится работа по схожим правонарушениям в Мариуполе .
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины"Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинивший значительный ущерб потерпевшему". Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 8 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, грабители, преступление, полиция
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