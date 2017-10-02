«Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу

02.10.2017 11:47

Боевики самопровозглашенной «ДНР» не будут организовывать теракты для устранения первых лиц украинского государства, хотя так можно уничтожить любого украинского чиновник. Как передает replyua.net, такое заявление глава донецких террористов Александр Захарченко озвучил в ходе интервью сепаратистскому порталу «Новости Донецкой Республики». В то же время, Захарченко утверждает, что такая тактика якобы используется украинскими спецслужбами.



«Если мы уподобимся действиям Киева, это будет чистым террором. Безусловно, с технической точки зрения у нас есть возможность совершить покушение на любого украинского чиновника. Убить можно любого, эту задачу мы можем решить без проблем. Однако в таком случае мы будем напоминать их. Я не утверждаю, что мы ведем войну с открытым забралом. Война - это война, но не нужно забывать о том, что существуют минимальные понятия о том, что такое честь», - сказал Захарченко. При этом он вспомнил, что на «министра доходов и сборов «ДНР» Александра Трофимова совершалось покушение.



Лидер «ДНР» также уверен, что к устранению террориста непризнанной «ДНР» Моторолы причастны спецслужбы Украины.