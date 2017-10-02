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Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"
В самопровозглашенной "ДНР" обнаружили серьезную проблему
Российские "советники" в формированиях так называемой "ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами. В частности, сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", речь идет об индивидуальных аптечках, перевязочных средствах и кровоостанавливающих препаратах для подразделений оккупантов в первой линии.
"Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения гражданской медицинской сети, на которую опирается вся система медико-санитарной помощи в оккупационных корпусах", – рассказали в ИС.
"Советники" также констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный. Как стало известно, боец подорвался на мине.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
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