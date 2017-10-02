Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду

02.10.2017 14:56

Справждня антитероситична операція на Донбасі розпочнеться лише після того, як миротворці ООН візьмуть під контроль українсько-російський кордон

Про це заявив командувач Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош.

«Реально АТО. Це вже буде не військова операція, а операція спецслужб», зазначив він.

Ярош переконаний, що за таких обставин українські спецслужби зможуть справитися з ситиуацією.

«Наші спецслужбовці багато чому все ж таки навчилися. І я дивлюся на команду, яку формує Василь Сергійович Грицак (глава СБУ, – ред.) у Службі – то там вже багато офіцерів-фронтовиків, хлопців, з якими ми по фронту з самого початку пересікалися. То люди теж мотивовані, люди, які чітко бачать ціль і працюють. І мають доволі-таки непоганий фаховий рівень. Багато зараз нових генералів, полковників, які там з центрального управління формують команди – от такі хлопці! Багатьох знаю особисто – з ними можна працювати!», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, за словами лідера політичної партії «ОСНОВА» Андрія Ніколаєнка, введення миротворців ООН на Донбас не гарантуватиме вирішення конфлікту. Політик вважає, що для цього необхідне введення на окупованій території тимчасової міжнародної адміністрації.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на «Апостроф».