Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков

02.10.2017 16:02

Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков, - сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.



По информации Жебривского, боевики "сыплют мины" на позиции украинских военных.



"Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - написал он.



На данный момент обстрел продолжается. Раздаются одиночные взрывы в районе позиций сил АТО.

Источник: http://www.ostro.org