Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале

03.10.2017 21:46

Соцсети рассказали о шокирующем случае в Донецке, где боевики выкрали местного бизнесмена и ярого сторонника "ДНР", после чего били его в подвале, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа, передает dialog.ua.

О случившемся рассказал один из пользователей социальной сети, отметив, что бизнесмен с 2014 года всячески поддерживал боевиков деньгами и техникой, имел знакомых в руководстве "республики". Указанный случай произошел в столице Донбасса на прошлой неделе.

Выяснилось, что с началом оккупации Донбасса бизнесмен подержал боевиков, так как его бизнес полностью завязан на российский рынок. При этом после отправки в подвал и избиения с бизнесмена потребовали 30 000 долларов, а из верхушки "ДНР" ему так никто и не помог.