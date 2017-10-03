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Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале

03.10.2017 21:46
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Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале

Соцсети рассказали о шокирующем случае в Донецке, где боевики выкрали местного бизнесмена и ярого сторонника "ДНР", после чего били его в подвале, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа, передает dialog.ua.

О случившемся рассказал один из пользователей социальной сети, отметив, что бизнесмен с 2014 года всячески поддерживал боевиков деньгами и техникой, имел знакомых в руководстве "республики". Указанный случай произошел в столице Донбасса на прошлой неделе.

Выяснилось, что с началом оккупации Донбасса бизнесмен подержал боевиков, так как его бизнес полностью завязан на российский рынок. При этом после отправки в подвал и избиения с бизнесмена потребовали 30 000 долларов, а из верхушки "ДНР" ему так никто и не помог.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, избиение, выкуп, бизнесмен, подвал, ДНР, боевики
 
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